Guterres réclame des résultats concrets pour restaurer la confiance dans le multilatéralisme

Le Secrétaire général de l’ONU a exhorté vendredi la communauté internationale à passer « des engagements à l’action », lors d’un débat de l’Assemblée générale consacré à la mise en œuvre du Pacte pour l’avenir et de l’Initiative ONU80, deux piliers d’une stratégie visant à revitaliser le multilatéralisme.



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