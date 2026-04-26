Rattrapage vaccinal : plus de 100 millions de doses administrées à des enfants

L’initiative « Big Catch-Up » (BCU), lancée par des agences de l’ONU pour compenser le recul de la couverture vaccinale lié à la pandémie de Covid-19, a permis de vacciner 18,3 millions d’enfants âgés de 1 à 5 ans dans 36 pays. Plus de 100 millions de doses ont été administrées, contribuant à réduire les lacunes d’immunité.



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