Gaza : les déplacés confrontés à la prolifération des rats

À Gaza, la crise sanitaire franchit un nouveau cap : les rats prolifèrent dans les camps de déplacés, sur fond de conditions de vie précaires et de blocus israélien. Selon l’OMS, cette situation, bien que prévisible, souligne l’urgence d’intensifier les efforts pour lutter contre les nuisibles et améliorer l’hygiène de la population.



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