Élections 2026 : Québec solidaire annonce 5 candidates féminines à l’investiture sur la Rive-Sud

Montréal, le 24 avril 2026 – Québec solidaire est fier d’annoncer aujourd’hui que cinq femmes aux profils variés se présenteront comme candidates aux investitures dans des circonscriptions de la Rive-Sud de Montréal. Profondément ancrées dans leurs communautés, ces candidates incarnent une nouvelle génération de leadership politique résolument tournée vers l’avenir.

En choisissant de se lancer en politique, ces cinq femmes démontrent qu’il est possible de transformer l’engagement citoyen en action concrète. Elles portent une vision forte pour la Rive-Sud, fondée sur la justice sociale, la transition écologique et une démocratie plus inclusive.

« Nos candidates n’ont pas peur de prendre leur place et de faire entendre leur voix. Elles représentent une force collective, une diversité d’expériences et une volonté commune de bâtir un Québec plus juste et plus vert », souligne Ruba Ghazal, porte-parole de Québec solidaire.

Lauréline Manassero, candidate à l’investiture dans Marie-Victorin

Lauréline Manassero est une entrepreneure sociale, communicatrice et fondatrice de La Clique, une agence dédiée aux OBNL. Immigrante de première génération, mariée et mère de trois filles, elle porte une vision centrée sur la réduction des inégalités, la justice sociale et la protection de l’environnement. Aujourd’hui, elle souhaite mettre ses dix ans d’expérience militante et son expertise en communication, au service de la démocratie québécoise.

« La politique, c’est quelque chose d’exigeant, mais c’est aussi un levier puissant pour réduire les inégalités et protéger notre avenir. Aujourd’hui, je me présente avec lucidité, conviction et la détermination de faire bouger les choses. » – Lauréline Manassero, candidate solidaire dans Marie-Victorin.

Ginette Langlois, candidate à l’investiture dans Montarville

Ancienne présidente de la Fédération des professionnèles de la CSN, Ginette Langlois est travailleuse sociale depuis 33 ans. Après avoir milité pendant près de 20 ans dans le monde syndical, elle fait aujourd’hui le saut en politique sous la bannière de Québec solidaire avec un même désir d’améliorer la vie des gens. Convaincue qu’un Québec plus juste, plus solidaire et plus vert est possible, elle se lance avec Québec solidaire pour être au service d’une société où chacun trouve sa place.

« La santé ne se soigne pas seulement avec des médicaments, mais avec un logement stable, un emploi décent et une éducation de qualité. Après 33 ans en travail social, je sais que c’est en agissant sur ces déterminants que nous pouvons construire un Québec vraiment solidaire. » – Ginette Langlois, candidate solidaire dans Montarville.

Claude Lefrançois, candidate désignée dans Pierre-Laporte

Claude Lefrançois est vétérinaire de pratique depuis 42 ans et la fondatrice de Vétérinaire à vélo, une initiative unique en Amérique du Nord. Résidente de la circonscription depuis 36 ans, elle conjugue son expertise en santé animale à un engagement historique pour les droits humains, l’écologie et l’inclusion sociale. Elle est aussi impliquée activement avec Amnistie internationale depuis le début des années 1980. Il s’agit de sa troisième élection en tant que candidate pour Québec solidaire.

« Face à l’inaction des récents gouvernements, je souhaite mettre mes 70 ans d’expérience au service d’un Québec qui ose enfin transformer la sagesse de ses aînées en actions concrètes. Je me représente à nouveau avec Québec solidaire pour défendre un Québec inclusif, féministe et écologiste, là où les droits humains et la justice sociale ne sont plus des promesses, mais des réalités. » – Claude Lefrançois, candidate solidaire dans Pierre-Laporte.

Léonie Thibault-Rousseau, candidate à l’investiture dans Verchères

Léonie Thibault Rousseau, native de Sainte-Julie et candidate à la maîtrise en géographie environnementale, se présente pour défendre les enjeux écologiques et territoriaux de Verchères. Engagée et empathique, elle place la lutte contre les inégalités au cœur de son action. Elle plaide également pour un développement qui concilie protection des espaces naturels, santé publique et accès au transport en commun, affirmant que les banlieues sont au cœur des transformations sociales et écologiques à venir. Le projet du port de Contrecœur est au cœur de ses préoccupations.

« Face à l’ampleur des crises environnementales, je suis convaincue que l’implication en politique est un levier concret pour agir. Mon engagement à Verchères et ma compréhension des enjeux d’aménagement du territoire nourrissent mon implication. Je veux défendre un Québec où la protection de l’environnement et la justice sociale sont des priorités » – Léonie Thibault Rousseau, candidate solidaire dans Verchères.

Jacinthe Chapleau, candidate désignée dans La Pinière

Candidature issue de la relève, Jacinthe Chapleau est une musicienne et enseignante engagée qui étudie présentement au Conservatoire de musique de Montréal. Elle allie sa rigueur artistique, acquise notamment lors d’une tournée avec l’Orchestre académique national du Canada, à un engagement de longue date pour l’environnement et l’accès à la culture pour les jeunes. Sa candidature vise à mobiliser la population autour d’un projet commun, là où l’éducation, la culture et la protection du territoire se renforcent mutuellement.

« En tant qu’étudiante et travailleuse, je vis au quotidien l’insécurité alimentaire et la précarité qui touchent les jeunes et les travailleurs à temps plein. C’est inacceptable, et c’est pour mettre fin à cette injustice complètement insensée que je me présente avec Québec Solidaire. Mon but est de défendre le droit au logement, l’accès au transport en commun et la dignité pour tous dans ma circonscription. » – Jacinthe Chapleau, candidate solidaire dans La Pinière.