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Terminal de conteneurs de QSL : Québec solidaire dénonce un projet nuisible pour les quartiers de la Basse-ville

Québec solidaire -
Québec, le 24 avril 2026 – Suite à l’annonce du terminal de conteneurs de QSL, le porte-parole de Québec solidaire, Sol Zanetti, et le responsable solidaire en matière d’Environnement, Etienne Grandmont, dénoncent fermement un projet mauvais pour la qualité de l’air et la santé publique, particulièrement en raison de l’augmentation du camionnage au centre-ville de Québec.

« On ne sait plus comment le dire: on ne veut pas d’un terminal de conteneurs au Port de Québec. On a déjà mené cette bataille avec Laurentia, et on l’a gagnée. Les citoyennes et citoyens sont clairs : ils ne veulent pas d’une hausse du camionnage, ni de matières dangereuses dans l’air autour des écoles, des hôpitaux, et des CPE de la Basse-Ville. Ce projet va à l’encontre de toutes les recommandations en matière d’environnement et pour la santé des gens, qui exigent plutôt une réduction du transport routier dans des quartiers déjà saturés », affirme Sol Zanetti, député de Jean-Lesage, qui comprend le quartier Limoilou, où la qualité de l’air risque d’être gravement impactée par la hausse du camionnage.

Québec solidaire appuie par ailleurs les demandes de la Table citoyenne Littoral Est, des conseils de quartier du centre-ville, de RDV Limoilou et de l’Association québécoise des médecins pour l’environnement, qui réclament la tenue d’évaluations environnementales indépendantes. Même si elle n’est pas obligée de le faire, l’agence fédérale doit réaliser sa propre évaluation environnementale. On ne peut pas laisser le Port être juge et partie de ce projet. Aussi, le Port n’a pas juridiction à l’extérieur des limites de son territoire. Il sera donc impossible pour lui de mesurer les impacts du projet à l’extérieur de son territoire.

« Le Port de Québec ne peut pas être juge et partie en évaluant lui-même le projet d’un de ses locataires. Il faut des évaluations indépendantes, crédibles et transparentes pour analyser de manière rigoureuse les impacts d’un projet qui va inévitablement nuire à la qualité de l’air et à la santé de la population. C’est pour cela que l’AEIC dit être en charge de l’évaluation sur le territoire du port. Pour ce qui est des impacts à l’extérieur du port, je demande à Pascale Déry, nouvelle ministre de l’Environnement, de déclencher un BAPE dès que QSL aura déposé son projet », a ajouté Etienne Grandmont, député de Taschereau.

Québec solidaire s’inquiète finalement que les activités du terminal de conteur vont s’ajouter au transbordement de vrac qui, selon les informations recueillies à ce jour, vont continuer d’être effectuées par QSL.

Rappelons également que cette hausse du transport routier est incompatible avec plusieurs projets souhaités par la population, notamment la phase 4 de la Promenade Samuel-De Champlain, ainsi que la transformation des autoroutes urbaines en boulevards plus conviviaux.


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© Québec solidaire -
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