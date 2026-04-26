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Dossier santé numérique : la protection des données des Québécois réside dans le bon vouloir d’une compagnie américaine

Québec solidaire -
Québec, le 24 avril 2026 — À la suite d’un breffage technique tenu aujourd’hui avec les élus sur le Dossier santé numérique (DSN), Québec solidaire estime que les réponses fournies par Santé Québec sont loin d’avoir dissipé les inquiétudes sur la protection des renseignements personnels, alors que les données du DSN sont hébergées sur une infrastructure liée à une entreprise américaine, un enjeu déjà soulevé publiquement par l’ex-ministre Gilles Bélanger.

« Le breffage de Santé Québec n’est pas rassurant. On nous demande essentiellement de croire qu’une multinationale américaine résisterait, par simple engagement écrit, à une éventuelle demande d’accès des autorités américaines. Ce n’est pas une stratégie de souveraineté numérique, c’est un acte de foi. Les Québécoises et les Québécois ont droit à mieux que ça quand il est question de leurs renseignements de santé les plus sensibles. Dans le contexte actuel, il est absolument inconcevable que le gouvernement de la CAQ fasse reposer la protection de nos renseignements sur l’engagement d’une multinationale américaine à faire de la désobéissance civile », a déclaré Haroun Bouazzi, responsable solidaire en cybersécurité et numérique.

Québec solidaire juge également que le breffage n’a pas répondu de manière satisfaisante aux préoccupations concernant le système de santé.

« Ce qu’on nous a présenté aujourd’hui ne suffit pas à rassurer ni le personnel ni les patients. Depuis plusieurs semaines, le terrain tire la sonnette d’alarme sur le niveau de préparation des deux CIUSSS touchés par le déploiement des projets pilotes. Bien sûr qu’il faut réussir la transition numérique du réseau de la santé, mais elle doit se faire de manière ordonnée, sans compromettre les soins aux patients. Or, Santé Québec ne semble pas prendre pleinement la mesure des avertissements qui lui sont lancés et présente un portrait qui minimise les risques bien réels sur le terrain. », a conclu Guillaume Cliche-Rivard, responsable solidaire en santé.


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