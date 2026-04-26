La Coupe du monde de soccer 2026 peut-elle encore contribuer à l’unité mondiale ?
par Paul R. Carr, Professeur/Professor (Université du Québec en Outaouais) & Titulaire/Chair, Chaire UNESCO en démocratie, citoyenneté mondiale et éducation transformatoire/ UNESCO Chair in Democracy, Global Citizenship and Transformative Education., Université du Québec en Outaouais (UQO)
Alexis Legault, PhD Candidate in Education, Université du Québec en Outaouais (UQO)
Le climat politique actuel aux États-Unis n’offre pas un modèle encourageant pour mettre la Coupe du monde de la FIFA au service de la paix et de la solidarité.
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- vendredi 24 avril 2026