La Coupe du monde de soccer 2026 peut-elle encore contribuer à l’unité mondiale ?

par Paul R. Carr, Professeur/Professor (Université du Québec en Outaouais) & Titulaire/Chair, Chaire UNESCO en démocratie, citoyenneté mondiale et éducation transformatoire/ UNESCO Chair in Democracy, Global Citizenship and Transformative Education., Université du Québec en Outaouais (UQO)

Alexis Legault, PhD Candidate in Education, Université du Québec en Outaouais (UQO)