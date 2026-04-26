Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

La faim dans le monde est concentrée dans seulement dix pays

Pour la septième année consécutive, les crises alimentaires et la malnutrition sont restées à des niveaux dramatiques en 2025, concentrées dans un petit groupe de pays. La faim aiguë a doublé en dix ans, avec deux famines déclarées l’an dernier, un fait inédit dans l’histoire du rapport publié par un consortium regroupant l’ONU, l’Union européenne et des ONG.


Lire l'article complet

© Nations Unies -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Le paradoxe des jeux vidéo : entre glorification de la violence et émergence d’une conscience morale
~ Ce que les créatures des abysses voient dans le noir
~ Le nouveau Code du statut personnel en Irak : menaces pour les droits des femmes
~ Commission sur l’audiovisuel public : quand la quête du clash pulvérise le débat de fond
~ Pourquoi évaluer l’efficacité des aires protégées est plus difficile qu’il n’y paraît
~ Enseigner la géopolitique par le jeu : quel intérêt pédagogique ?
~ L’IA va-t-elle tuer la notion de création culturelle ?
~ Attaques coordonnées à travers le Mali : l'ONU appelle à une réponse internationale face au terrorisme au Sahel
~ Afrique subsaharienne : Pourquoi moins de 12% des Africains accèdent réellement à l'IA ?
~ Le jour où nous porterons tous des lunettes connectées… est plus proche que vous ne le croyez !
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter