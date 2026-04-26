La faim dans le monde est concentrée dans seulement dix pays

Pour la septième année consécutive, les crises alimentaires et la malnutrition sont restées à des niveaux dramatiques en 2025, concentrées dans un petit groupe de pays. La faim aiguë a doublé en dix ans, avec deux famines déclarées l’an dernier, un fait inédit dans l’histoire du rapport publié par un consortium regroupant l’ONU, l’Union européenne et des ONG.



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