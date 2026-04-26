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Observatoire des droits humains

Liban : soupçons de graves violations du droit international

Un rapport de l’ONU recense, durant les trois premières semaines d’escalade entre le Hezbollah et Israël, des attaques susceptibles de constituer de graves violations du droit international humanitaire. Les forces israéliennes sont mises en cause pour des frappes visant directement des civils, tandis que le Hezbollah aurait lancé des roquettes non guidées sur des zones résidentielles en Israël.


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© Nations Unies -
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