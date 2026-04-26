Mali : pourquoi les djihadistes ferment les écoles
par Lamine Savané, PhD science politique, ATER, CEPEL (UMR 5112) CNRS, Montpellier, Post doctorant PAPA, Université de Ségou
Abdoulaye Habib Sissoko, Chercheur en sociologie de l'éducation, Université de Ségou
Sékou Amadou Traoré, Enseignant-chercheur, Coodonnateur des Masters à la Faculté des sciences sociales de l'Université de Ségou, Université de Ségou
Au Mali, derrière les attaques contre les écoles par les groupes djihadistes, se dessine une stratégie visant à affaiblir durablement le système éducatif.
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- vendredi 24 avril 2026