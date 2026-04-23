EN DIRECT - Réunion du Conseil de sécurité sur Haïti

Le Conseil de sécurité de l'ONU se réunit, ce jeudi, pour faire le point sur la situation en Haïti, un pays durement affecté par une crise sécuritaire, politique et humanitaire. La couverture des discussions en direct est assurée par la Section de la couverture des réunions des Nations Unies.



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