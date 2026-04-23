Liban : l’ONU prépare l'après-FINUL en 2027

Les Nations Unies travaillent sur différentes pistes en vue du maintien d’une présence éventuelle au Liban après le départ de la Force intérimaire de l’ONU au Liban (FINUL) dont le mandat prend fin en décembre 2026, a indiqué jeudi le chef des opérations de maintien de la paix de l’ONU.



Lire l'article complet