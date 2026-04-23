Guerre au Moyen-Orient : alerte sur une pénurie de minéraux stratégiques

La crise maritime dans le détroit d’Ormuz, provoquée par la guerre au Moyen-Orient, a mis en lumière une nouvelle menace : une pénurie imminente de minéraux stratégiques qui alimentent les économies du monde entier - et une course effrénée des pays pour s’en procurer.



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