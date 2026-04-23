La transition en Syrie progresse à l'ombre de la guerre régionale

La Syrie a connu ces dernières semaines des avancées en matière de stabilisation et a su, dans une certaine mesure, se préserver des répercussions de la guerre au Moyen-Orient, a déclaré mercredi devant le Conseil de sécurité l’Envoyé spécial adjoint de l’ONU dans ce pays, Claudio Cordone.



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