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Observatoire des droits humains

Comment le QI est devenu l’obsession de l’Amérique

par Allane Madanamoothoo, Associate Professor of Law, EDC Paris Business School
Ce qui avait été conçu comme un outil pédagogique par Alfred Binet et Théodore Simon en France a été importé par le psychologue Henry Goddard aux États-Unis au début du XXᵉ siècle et s’est rapidement transformé en un instrument de tri social dans ce pays. Aujourd’hui, des start-up californiennes proposent aux parents fortunés de classer leurs embryons selon leur quotient intellectuel (QI) potentiel, tandis que Donald Trump en fait une arme rhétorique contre ses adversaires.

L’obsession des Américains pour le quotient intellectuel (QI) remonte aux thèses eugénistes…La Conversation


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