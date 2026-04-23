En santé, la maîtrise des dépenses se fait au détriment des plus démunis

par Marwân-al-Qays Bousmah, Chargé de Recherche, Ined (Institut national d'études démographiques)

Bruno Ventelou, Chercheur CNRS-AMSE, économie, santé publique,, Aix-Marseille Université (AMU)

Mohammad Abu-Zaineh, Professeur, Aix-Marseille Université (AMU)

Simon Combes, Lecturer in Economics, UCL