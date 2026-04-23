En santé, la maîtrise des dépenses se fait au détriment des plus démunis
par Marwân-al-Qays Bousmah, Chargé de Recherche, Ined (Institut national d'études démographiques)
Bruno Ventelou, Chercheur CNRS-AMSE, économie, santé publique,, Aix-Marseille Université (AMU)
Mohammad Abu-Zaineh, Professeur, Aix-Marseille Université (AMU)
Simon Combes, Lecturer in Economics, UCL
Pour des systèmes de santé « efficaces », faut-il prioriser la maîtrise des dépenses de santé ou la lutte contre les inégalités d’accès aux soins ? Une étude sur 36 pays de l’OCDE répond.
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- jeudi 23 avril 2026