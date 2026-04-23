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Observatoire des droits humains

De l’oubli à la lumière : Monique Wittig, théoricienne du lesbianisme politique

par Ilana Eloit, Professeure en études de genre, Université de Genève
Longtemps marginalisée au sein du féminisme français, la pensée de l’intellectuelle Monique Wittig (1935–2003), icône lesbienne, fait son grand retour depuis quelques années.La Conversation


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