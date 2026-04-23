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Observatoire des droits humains

Lesbiennes au travail : sortir de l’invisibilité

par Clotilde Coron, Professeure des universités en Sciences de gestion, Université Paris-Saclay
Être lesbienne au travail, c’est s’exposer à davantage de risques de violences et de discriminations. État des lieux et revue des solutions possibles.La Conversation


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