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Aujourd’hui, le droit protège les combustibles fossiles : une première conférence internationale veut briser ce verrouillage

par Christel Cournil, Professeur de droit public, Sciences Po Toulouse
Laurence Dubin, Pofesseure agrégée de droit public, spécialisée en droit international, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
Sabrina Robert, Professeure de droit public, Nantes Université; Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
À Santa Marta, en Colombie, une conférence internationale inédite va réunir les États, du 24 au 29 avril, autour de la sortie des combustibles fossiles.La Conversation


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