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La presse française sous l’Occupation vue par le film « les Rayons et les Ombres »

par Patrick Eveno, Professeur émérite en histoire des médias, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
Si, dans le film de Giannoli, Luchaire semble maître de ses décisions de patron de presse, il n’en fut rien dans la réalité. Retour sur le parcours d’un collaborateur terriblement opportuniste.La Conversation


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