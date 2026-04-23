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Observatoire des droits humains

La sortie progressive des énergies fossiles à l'échelle mondiale doit être guidée par les droits humains

par Human Rights Watch
Click to expand Image Des militants pour le climat organisent un rassemblement pour dénoncer l'utilisation des énergies fossiles à l'occasion de la Journée de la Terre, devant la Maison Blanche, le 22 avril 2023, à Washington, DC. © 2023 AP Photo/Carolyn Kaster, File Les habitants vivant à proximité d'une centrale à charbon à Dimitrovgrad, en Bulgarie, respirent un air si toxique qu'ils se décrivent comme des prisonniers dans leur propre maison. En Louisiane, les communautés situées le long du corridor pétrochimique connu sous le nom de « Cancer Alley » (l'allée du cancer) sont confrontées…


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© Human Rights Watch -
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