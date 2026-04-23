Pourquoi travaillons-nous ? Dominique Meda est dans La Grande Conversation
par Christophe Bys, Chef de rubrique Economie+Entreprise, The Conversation
Julien Talbot, Responsable de la stratégie digitale, The Conversation
Laurent Bainier, Directeur de la rédaction The Conversation France, The Conversation
Pourquoi le travail continue-t-il d’occuper une place aussi centrale dans nos vies, alors même qu’il est souvent associé à la fatigue, à la frustration ou à la souffrance ?
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- jeudi 23 avril 2026