Hongrie : La Cour de justice de l’UE juge illégale une loi anti-LGBT

par Human Rights Watch

Click to expand Image Des Hongrois manifestaient à Budapest le 1er mai 2025 pour protester contre une nouvelle loi interdisant les événements LGBTQ+ comme les défilés « Pride », et contre les restrictions imposées par le gouvernement au droit de réunion. © 2025 Denes Erdos/AP Photo (Budapest, 22 avril 2026) – L’arrêt rendu le 21 avril par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) contre la loi anti-LGBT hongroise de 2021 constitue un rejet important des efforts visant à stigmatiser les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et transgenres (LGBT), a déclaré aujourd’hui Human…



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