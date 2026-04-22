Israël, Iran : Attaques illégales contre des infrastructures énergétiques

par Human Rights Watch

Click to expand Image Des raffineries de gaz naturel du gisement de South Pars, près du port d’Assalouyeh dans le sud de l’Iran, photographiées le 16 mars 2019. Sept ans plus tard, le 18 mars 2026, l’armée israélienne a mené contre ce gisement des frappes qui ont endommagé plusieurs structures. © 2019 Vahid Salemi/AP Photo (Beyrouth) – Les attaques menées par Israël et l’Iran les 18 et 19 mars contre des infrastructures énergétiques vitales ont été illégales et indiscriminées, et risquent d’engendrer de graves répercussions économiques pour des millions de personnes dans la région…



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