Détroit d'Ormuz : les cargaisons d'engrais ne peuvent attendre alors que la faim menace, selon l'ONU

Alors que la crise dans le golfe Persique perdure, le temps presse pour les agriculteurs qui dépendent des engrais acheminés par le détroit d'Ormuz — ainsi que pour les millions de personnes à travers le monde qui dépendent de leurs récoltes, en particulier dans des pays vulnérables tels que le Soudan, déchiré par la guerre.



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