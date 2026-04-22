Chaleur extrême : des systèmes alimentaires et des populations à bout de souffle

Les vagues de chaleur extrême s’imposent comme une menace massive. Elles mettent en danger plus d’un milliard de personnes en affectant leurs revenus, leur santé et leur travail, et frappent de plein fouet cultures, élevages et ressources halieutiques, selon un rapport de l’ONU publié à l’occasion de la Journée de la Terre nourricière.



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