Plus de 840.000 décès par an liés aux risques psychosociaux au travail

Plus de 840.000 personnes meurent chaque année de pathologies liées à des risques psychosociaux, tels que les longues heures de travail, l’insécurité de l’emploi et le harcèlement sur le lieu de travail, a indiqué mercredi une agence des Nations Unies.



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