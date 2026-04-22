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Iran : Washington prolonge la trêve, l’ONU y voit une ouverture diplomatique

Alors que le Pakistan est prêt à accueillir un nouveau cycle de pourparlers de paix entre les Etats-Unis et l’Iran, le Secrétaire général de l’ONU, António Guterres, a salué l'annonce faite, mardi soir, par les États-Unis de prolonger le cessez-le-feu, quelques heures avant son expiration. 


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© Nations Unies -
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