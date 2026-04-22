Les sites de l’UNESCO, des atouts sous-exploités face à l’urgence climatique

Du patrimoine mondial aux réserves de biosphère, les sites désignés par l’UNESCO jouent un rôle clé face au dérèglement climatique, en protégeant la biodiversité, en soutenant les économies locales et en abritant près de 900 millions de personnes. Mais leur potentiel reste largement sous-exploité, selon un rapport publié à l'occasion de la Journée de la Terre nourricière.



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