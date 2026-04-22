Libye : blocage politique, l’ONU alerte sur les risques

Les dirigeants politiques en Libye continuent de prendre du retard dans la mise en œuvre d'une feuille de route menant à des élections nationales et à des institutions unifiées, a déclaré mercredi au Conseil de sécurité l'envoyée de l'ONU dans ce pays.



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