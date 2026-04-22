Inondations en Outaouais : une génération sous pression face aux crises répétées
par Eve Pouliot, Cotitulaire de la Chaire de recherche UQAC-Cégep de Jonquière sur la vie et la santé des jeunes (VISAJ) et Professeure titulaire en travail social, Université du Québec à Chicoutimi (UQAC)
En Outaouais, les inondations à répétition marquent durablement les jeunes, entre anxiété, résilience et quête de sens face aux changements climatiques.
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- mercredi 22 avril 2026