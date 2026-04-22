Inondations en Outaouais : une génération sous pression face aux crises répétées

par Eve Pouliot, Cotitulaire de la Chaire de recherche UQAC-Cégep de Jonquière sur la vie et la santé des jeunes (VISAJ) et Professeure titulaire en travail social, Université du Québec à Chicoutimi (UQAC)