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Observatoire des droits humains

Radiographie de la progression des extrêmes droites en Amérique latine

par Thomas Posado, maître de conférences en civilisation latino-américaine contemporaine, Université de Rouen Normandie
Au pouvoir au Chili, au Salvador et en Argentine, l’extrême droite espère également y parvenir bientôt dans plusieurs autres pays du continent, à commencer par le Brésil.La Conversation


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