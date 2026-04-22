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Le 28 rue d’Astorg à Paris… l’autre adresse de l’influence du patronat français ?

par Michel Offerlé, Sociologie du politique, École normale supérieure (ENS) – PSL
Discrète, l’Afep l’est assurément. Cela ne veut pas dire qu’elle est moins influente. Cette organisation patronale a développé une stratégie de lobbyisme.La Conversation


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