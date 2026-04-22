Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Moyen-Orient : tensions et incertitudes pèsent sur des cessez-le-feu fragiles

L'incertitude planait mardi sur la tenue de pourparlers de paix entre les États-Unis et l'Iran au Pakistan. Parallèlement, les tensions persistent dans le détroit d'Ormuz, suscitant des inquiétudes quant à la sécurité maritime, tandis que la crise humanitaire au Liban se poursuit malgré le cessez-le-feu.


Lire l'article complet

© Nations Unies -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ La passe d’armes entre Donald Trump et le pape Léon XIV, nouvel épisode d’une querelle millénaire entre pouvoir sacré et pouvoir séculier
~ La frontière, épicentre historique du conflit entre l’Afghanistan et le Pakistan
~ La découverte d’un médaillon en forme de cœur pourrait changer notre regard sur le cruel Henri VIII
~ Quand la recherche musicale fait revivre une œuvre perdue d’Ethel Smyth
~ Sécurité alimentaire : pourquoi la paix se joue aussi dans les champs
~ Près de 8.000 migrants morts ou portés disparus en 2025
~ À l'ONU, les peuples autochtones appellent à « décoloniser » la notion de santé
~ Colombie : l’ONU appelle à un coup d’accélérateur sur la réforme rurale
~ Union européenne. La réticence à suspendre l’accord d’association entre l’UE et Israël est le signe d’un mépris flagrant pour les vies civiles
~ Les candidats au poste de Secrétaire général présentent leurs arguments lors de « dialogues interactifs » télévisés
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter