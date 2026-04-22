Moyen-Orient : tensions et incertitudes pèsent sur des cessez-le-feu fragiles

L'incertitude planait mardi sur la tenue de pourparlers de paix entre les États-Unis et l'Iran au Pakistan. Parallèlement, les tensions persistent dans le détroit d'Ormuz, suscitant des inquiétudes quant à la sécurité maritime, tandis que la crise humanitaire au Liban se poursuit malgré le cessez-le-feu.



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