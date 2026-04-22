Près de 8.000 migrants morts ou portés disparus en 2025

Près de 8.000 migrants et réfugiés sont morts ou portés disparus sur les routes migratoires dans le monde l’an dernier, un chiffre inférieur au record de 9.200 enregistré en 2024, selon un décompte publié mardi 21 avril par une agence des Nations Unies.



Lire l'article complet