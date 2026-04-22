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À l'ONU, les peuples autochtones appellent à « décoloniser » la notion de santé

C'est au rythme des chants de pagaie et de l'allocution cérémonielle traditionnelle du chef Onondaga Tadodaho Sid Hill que la 25e session de l'Instance permanente des Nations Unies sur les questions autochtones (UNPFII) s'est ouverte lundi au Siège de l'ONU, à New York.


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© Nations Unies -
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