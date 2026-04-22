Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

La découverte d’un médaillon en forme de cœur pourrait changer notre regard sur le cruel Henri VIII

par James Clark, Professor of Medieval History, University of Exeter
Découvert par un amateur, un pendentif en or attribué à Henri III et à Catherine d’Aragon pourrait révéler une facette méconnue du monarque. Derrière l’image du roi brutal se dessine peut-être l’histoire d’un amour conjugal aujourd’hui oublié.La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ La passe d’armes entre Donald Trump et le pape Léon XIV, nouvel épisode d’une querelle millénaire entre pouvoir sacré et pouvoir séculier
~ La frontière, épicentre historique du conflit entre l’Afghanistan et le Pakistan
~ Quand la recherche musicale fait revivre une œuvre perdue d’Ethel Smyth
~ Sécurité alimentaire : pourquoi la paix se joue aussi dans les champs
~ Moyen-Orient : tensions et incertitudes pèsent sur des cessez-le-feu fragiles
~ Près de 8.000 migrants morts ou portés disparus en 2025
~ À l'ONU, les peuples autochtones appellent à « décoloniser » la notion de santé
~ Colombie : l’ONU appelle à un coup d’accélérateur sur la réforme rurale
~ Union européenne. La réticence à suspendre l’accord d’association entre l’UE et Israël est le signe d’un mépris flagrant pour les vies civiles
~ Les candidats au poste de Secrétaire général présentent leurs arguments lors de « dialogues interactifs » télévisés
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter