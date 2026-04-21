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Conseil des ministres de la CAQ : un faux renouveau

Québec solidaire -
Québec, le 21 avril 2026 – Les porte-parole de Québec solidaire, Ruba Ghazal et Sol Zanetti, dénoncent le “faux renouveau” du conseil des ministres de la CAQ de Christine Fréchette, où plusieurs figures de l’ancien reprennent les mêmes portefeuilles. Le message est clair : ce remaniement ne marque pas un changement de cap, mais une continuité de la même vision usée. Il s’agit de la même approche économique usée et une tentative désespérée de rallier les troupes.

« Les Québécoises et les Québécois veulent des solutions au coût de la vie, pour le logement et pour les services publics, pas une manoeuvre politique électoraliste. Je garde espoir que la première ministre agisse sur plusieurs dossiers clés, notamment la Loi  Gabie  Renaud, le Programme de l’expérience québécoise (PEQ) et qu’elle abandonne le projet constitutionnel de Simon Jolin-Barrette. L’intérêt caquiste ne doit pas être priorisé au détriment des intérêts réels des Québécois », a déclaré Ruba Ghazal, cheffe parlementaire de Québec solidaire.

De son côté, Sol Zanetti, député de Jean‑Lesage, juge que ce conseil des ministres ne marque aucun virage : « Quand on garde la même équipe pour appliquer le même programme, on ne parle pas de renouveau : on parle de redite. Ce n’est pas un vent nouveau, c’est un courant d’air tiède. L’indépendance, la crise climatique et l’état de nos services publics méritent un vrai courage politique — pas une continuité de gestion technocratique, centralisée et électoraliste. »

Québec solidaire continuera de faire entendre une voix différente à l’Assemblée nationale : celle d’un Québec solidaire, écologique et indépendant, qui refuse le statu quo des partis de droites.


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© Québec solidaire -
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