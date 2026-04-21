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Les candidats au poste de Secrétaire général présentent leurs arguments lors de « dialogues interactifs » télévisés

Les quatre candidats actuellement en lice pour devenir le prochain Secrétaire général de l'ONU auront chacun l'occasion de démontrer pourquoi ils constituent le meilleur choix, au cours d'une série de « dialogues interactifs » qui se déroulent cette semaine au Siège de l'ONU à New York.


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© Nations Unies -
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