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Soudan : 4 millions de retours menacés par une situation fragile

Quatre millions de personnes déplacées par la guerre civile au Soudan sont rentrées chez elles dans des zones où le conflit s’est apaisé, comme la capitale Khartoum, et deux millions d’autres devraient les rejoindre avant la fin de l’année 2026, a indiqué l’Organisation internationale pour les migrations (OIM).


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© Nations Unies -
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