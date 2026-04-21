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Observatoire des droits humains

Les maladies rénales sont en hausse en Afrique : le rôle des facteurs de risque génétiques

par Segun Fatumo, Professor and Chair of Genomic Diversity, Queen Mary University of London
À chaque minute, vos reins travaillent intensément. Ils filtrent environ 200 litres de sang, éliminent les déchets, équilibrent les sels et les fluides, et régulent la pression artérielle. Tout cela se fait sans aucun effort conscient de votre part.

Mais lorsque vos reins commencent à défaillir, les conséquences sont dévastatrices. Cela entraîne notamment la fatigue, l'accumulation de liquide et des complications cardiaques. Certaines personnes finissent par…La Conversation


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