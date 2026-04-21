Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

En RD Congo, des manifestants pacifiques visés par un procès militaire

par Human Rights Watch
Click to expand Image Joachim Kamate Paluku (gauche), Olivier Sefu Anjisina (centre), et Jackson Kambale Odo à Bunia, en République Démocratique du Congo, le 12 mars 2026. © Privé Cette semaine, un tribunal militaire de la ville de Bunia, dans la province de l’Ituri en République démocratique du Congo, rendra son verdict dans l’affaire contre trois membres du mouvement citoyen Lucha (Lutte pour le Changement).Les militants ont été arrêtés le 12 mars 2026 après avoir organisé une manifestation pacifique pour réclamer l’accès à l’eau potable, un service essentiel qui reste très…


Lire l'article complet

© Human Rights Watch -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Les candidats au poste de Secrétaire général présentent leurs arguments lors de « dialogues interactifs » télévisés
~ Soudan : 4 millions de retours menacés par une situation fragile
~ Les maladies rénales sont en hausse en Afrique : le rôle des facteurs de risque génétiques
~ L’alimentation de la mère pendant l’allaitement pourrait jouer un rôle clé pour la santé future de son bébé
~ Les femmes, les oubliées de la science sur l’accouchement et l’allaitement
~ Le Liban n’arrive toujours pas à résorber le trou abyssal de son système bancaire
~ Michael Rousseau et le français : les trois quarts des commentaires dans les médias canadiens sont négatifs envers le Québec, selon une étude
~ Marcel Muller, Luigi Mangione : destins croisés de deux assassins de patrons
~ L’utilisation de l’intelligence artificielle dans la guerre en Iran : que dit le droit international ?
~ « I Want You Back » : La postérité aseptisée (mais lucrative) du biopic musical
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter