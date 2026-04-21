En RD Congo, des manifestants pacifiques visés par un procès militaire

par Human Rights Watch

Click to expand Image Joachim Kamate Paluku (gauche), Olivier Sefu Anjisina (centre), et Jackson Kambale Odo à Bunia, en République Démocratique du Congo, le 12 mars 2026. © Privé Cette semaine, un tribunal militaire de la ville de Bunia, dans la province de l’Ituri en République démocratique du Congo, rendra son verdict dans l’affaire contre trois membres du mouvement citoyen Lucha (Lutte pour le Changement).Les militants ont été arrêtés le 12 mars 2026 après avoir organisé une manifestation pacifique pour réclamer l’accès à l’eau potable, un service essentiel qui reste très…



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