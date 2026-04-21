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Observatoire des droits humains

Le Liban n’arrive toujours pas à résorber le trou abyssal de son système bancaire

par Nizar Atrissi, Professeur associé, IAE Paris – Sorbonne Business School; Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
Près de 70 milliards de dollars états-uniens, soit plus de 59,4 milliards d’euros, c’est le montant du trou bancaire libanais. Alors, comment retrouver la confiance indispensable pour dessiner un avenir au pays du Cèdre ?La Conversation


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