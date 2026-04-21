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Observatoire des droits humains

Marcel Muller, Luigi Mangione : destins croisés de deux assassins de patrons

par Morgan Poggioli, Docteur en histoire contemporaine. Chercheur associé au Laboratoire Interdisciplinaire de Recherche "Sociétés, Sensibilités, Soin" (LIR3S - UMR 7366 CNRS/UBE), Université Bourgogne Europe
Le procès de Luigi Mangione, soupçonné d’avoir tué le PDG de la plus grosse compagnie d’assurances des États-Unis, évoque une affaire similaire qui éclata en France il y a un siècle : l’affaire Muller.La Conversation


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