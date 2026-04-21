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Observatoire des droits humains

L’utilisation de l’intelligence artificielle dans la guerre en Iran : que dit le droit international ?

par Louis Perez, Chercheur post-doctorant en droit international, Université Paris-Panthéon-Assas
L’IA accélère le ciblage militaire, mais entraîne des erreurs graves, comme le bombardement d’une école à Minab, en Iran, le 28 février 2026, ce qui soulève des enjeux juridiques majeurs.La Conversation


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