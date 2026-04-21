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Observatoire des droits humains

L'IA générative ne détruira pas votre emploi mais elle va le changer profondément votre métier

par Hugo Spring-Ragain, Doctorant en économie / économie mathématique, Centre d'études diplomatiques et stratégiques (CEDS)
Au-delà des prévisions alarmistes sur l’impact de l’IA sur l’emploi, comment va-t-elle vraiment changer le travail et son contenu ? Comment bien s’adapter à cette mutation ?La Conversation


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