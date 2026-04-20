Cessez-le-feu fragile au Liban et pourparlers incertains entre l’Iran et les Etats-Unis

Le cessez-le-feu entre le Liban et Israël restait fragile lundi quelques jours après son entrée en vigueur et les pourparlers de paix prévus au Pakistan entre l’Iran et les Etats-Unis semblaient incertains alors que la trêve de deux semaines, qui a débuté le 8 avril, est actuellement mise à l'épreuve dans le détroit d'Ormuz.



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