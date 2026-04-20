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Observatoire des droits humains

Ukraine : l’ONU déplore le manque de progrès diplomatiques

Le Conseil de sécurité s’est réuni lundi après-midi en session d'urgence, à la demande de Kiev, pour discuter de la situation en Ukraine à la suite des frappes aériennes russes de grande ampleur ayant visé Dnipro et d'autres villes ukrainiennes. 


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