Ukraine : l’ONU déplore le manque de progrès diplomatiques

Le Conseil de sécurité s’est réuni lundi après-midi en session d'urgence, à la demande de Kiev, pour discuter de la situation en Ukraine à la suite des frappes aériennes russes de grande ampleur ayant visé Dnipro et d'autres villes ukrainiennes.



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