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Observatoire des droits humains

Observations de la secrétaire générale d’Amnesty International, Agnès Callamard, sur la situation des droits humains en 2025/26

par Amnesty International
Le bien commun de l’humanité a été la proie tout au long de l’année 2025 de prédateurs voraces, de chasseurs brutaux avides de trophées usurpés. Des dirigeant·e·s politiques comme Donald Trump, Vladimir Poutine ou Benjamin Netanyahou, pour ne citer qu’eux, ont poursuivi une stratégie de conquête dictée par leur soif de domination économique, multipliant les destructions, […] The post Observations de la secrétaire générale d’Amnesty International, Agnès Callamard, sur la situation des droits humains en 2025/26 appeared first on Amnesty International. ]]>


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