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Gaza : 71 milliards pour survivre et reconstruire

Après deux ans de guerre à Gaza, l’addition est vertigineuse : 71,4 milliards de dollars seront nécessaires sur dix ans pour relever l'enclave palestinienne, selon un rapport de l’Union européenne, de l’ONU et de la Banque mondiale. 


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